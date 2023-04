CHALLENGER PRO LEAGUE. Leider RWDM vermorzelt Beerschot, hekkensluiter Virton lijdt late nederlaag

Leider RWDM heeft zondagavond, op de zesde speeldag van de promotiegroep in de Challenger Pro League, zijn titelambities onderstreept met een 4-0 overwinning tegen Beerschot.

Mickael Biron (5.) en Kylian Hazard (7.) plaatsten de Molenbekenaren razendsnel in een zetel, een eigen doelpunt van Apostolos Konstantopolos (35.) nam de laatste spanning weg in het Edmond Machtens Stadion. Hazard (80.) voltrok in het slot de eindstand met zijn tweede treffer van de avond.

RWDM beschikt op vier speeldagen van het einde over de beste kansen op promotie naar de Jupiler Pro League. Het voert de ranglijst in de op één na hoogste Belgische voetbalafdeling aan met 59 punten, met een punt meer dan eerste achtervolger SK Beveren.

Hekkensluiter Virton ziet degradatie dichterbij komen

Virton heeft zondag op de zesde speeldag van de degradatiegroep in de Challenger Pro League nagelaten om de U23 van Standard bij te benen in het klassement. Het staat na een late 0-1 nederlaag tegen Lommel weer een stap dichter bij degradatie.

De Gaumais waren de laatste weken in uitstekende vorm met een 7 op 9 en leken ook op eigen veld tegen Lommel een punt te rapen, tot Jonas Vinck (88.) in het absolute slot zijn eigen doelman vloerde.

Lommel wipt dankzij de overwinning opnieuw naar de zevende plaats in de rangschikking van de op één na hoogste Belgische voetbalafdeling met 42 punten. Virton sluit de rij, op de twaalfde en laatste positie, met 21 punten.