Twee lichamen gevonden onder ingestort gebouw in Marseille

In de nacht van zondag op maandag zijn onder het puin van het ingestorte flatgebouw in Marseille twee lichamen aangetroffen. Dat meldt de brandweer. Er zouden mogelijk nog een aantal mensen onder het puin liggen ·

“Gezien de moeilijke omstandigheden waarin de reddingsoperaties verlopen, zal het bergen van lichamen tijd vragen”, aldus de brandweer in een kort persbericht. “De gerechtelijke autoriteit kan daarna overgaan tot de identificatie” van de lichamen. In de ochtend wordt een stand van zaken opgemaakt, klinkt het nog in de mededeling.

In de nacht van zaterdag op zondag vond in een flatgebouw met vier verdiepingen in de Zuid-Franse havenstad Marseille een zware ontploffing plaats. Zondagavond kondigden de autoriteiten aan dat van de acht inwoners van het gebouw geen nieuws was en dat zij mogelijk onder het puin lagen.

“De pijn en het verdriet zijn groot vannacht”, reageerde burgemeester van Marseille Benoît Payan in een persbericht. “We blijven er alles aan doen om de reddingsoperatie tot een goed einde te brengen.” Hij verzekerde dat alle reddingsdiensten nog steeds vastbesloten zijn om de zoekoperaties voort te zetten.

Bij de instorting van het gebouw raakten ook al vijf mensen gewond. De oorzaak van de ontploffing is nog niet gekend.