VS evalueren risico’s gelinkt aan lek van vertrouwelijke documenten: “Deel was vervalst”

De Verenigde Staten proberen de risico’s voor de nationale veiligheid te evalueren gelinkt aan de gelekte vertrouwelijke documenten, die vooral informatie bevatten over de Russische inval in Oekraïne. Dat meldt het Pentagon zondag.

Het lek, dat vorige week werd onthuld door The New York Times, betreft evaluaties en rapporten van de Amerikaanse inlichtingendiensten gelinkt aan de oorlog in Oekraïne, maar ook aan de bondgenoten van de VS.

“Er werd een samenwerkingsverband opgericht tussen de verschillende overheidsagentschappen om te evalueren welke impact deze gefotografeerde documenten kunnen hebben op de nationale veiligheid en op onze bondgenoten en partners”, aldus Pentagon-woordvoerster Sabrina Singh.

De documenten kunnen volgens Amerikaanse media van onschatbare waarde zijn voor Moskou, aangezien ze tonen in hoeverre de Amerikaanse inlichtingendiensten delen van het Russische militaire apparaat zijn kunnen binnendringen

Het ministerie van Justitie heeft zaterdag een onderzoek geopend. Bedoeling is om de bron van de lekken te achterhalen en de echtheid van de documenten te onderzoeken.

Deel vervalst

Volgens The Washington Post, die Amerikaanse verantwoordelijken citeert, lijkt een deel van de documenten namelijk vervalst. Het grootste deel komt echter overeen met de rapporten van de CIA die circuleren in het Witte Huis, het Pentagon en het ministerie van Buitenlandse Zaken, aldus de krant.

Sommige documenten bevatten ook informatie gelinkt aan bondgenoten van de VS. Een ervan toont bijvoorbeeld aan dat er in Zuid-Korea gesprekken zijn geweest over het leveren van Amerikaanse artilleriegranaten aan Oekraïne, meldt The New York Times.

De documenten werden in eerste instantie verspreid via sociale media Discord en 4Chan. Amerikaanse ambtenaren verklaarden vrijdag anoniem tegenover Reuters dat zij dachten dat Rusland of pro-Russische groeperingen achter het lek zaten. Verschillende veiligheidsexperts lieten het persbureau zondag echter weten dat zij vermoeden dat er een Amerikaan achter zit, omdat veel van de documenten alleen in Amerikaanse handen waren