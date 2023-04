Met nog twee speeldagen te gaan lijkt de uitkomst van de Jupiler Pro League een roulettespel. Er kan nog heel veel en dat maakt het superspannend. Met die spanning neemt ook de nervositeit toe. In het midden van al die hectiek staat de regel op het handspel. Handig voor de spanning maar niet iedereen is er even blij mee. Veel clubs zijn boos.