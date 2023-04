Amerikaanse torpedobootjager op missie in Zuid-Chinese Zee, China veroordeelt “illegale binnendringing”

De VS laten maandagochtend in een verklaring weten dat de missie binnen de internationale zeewetten valt. Het schip zou in de buurt van het atol Mischief Reef hebben gevaren om de vrijheid van scheepvaart te bepleiten in het zeegebied dat door China en andere staten wordt geclaimd.

China eist bijna de hele Zuid-Chinese Zee voor zichzelf op. Ter ondersteuning van deze claim heeft het kunstmatige eilanden aangelegd in strategisch belangrijke en grondstofrijke gebieden waarvan landen als Indonesië, Maleisië en de Filipijnen zeggen dat ze er aanspraak op maken, en niet China. Samen met de VS beschuldigen deze buurlanden Peking van toenemende militarisering op zee.

LEES OOK. Het lijkt te escaleren tussen China en Taiwan, maar expert ziet nog één belangrijk verschil tussen Xi Jinping en Poetin (+)

Peking heeft ondertussen de “illegale binnendringing” veroordeeld. Zo voer de USS Milius “zonder de toestemming van de Chinese regering” in zeegebied dat China opeist, klinkt het. De Chinese luchtmacht houdt daarom het schip in de gaten, verzekert een militaire woordvoerder.

Vorige maand raakten China en de VS in conflict over een andere missie van de USS Milius rond de Paracel-eilanden. Het schip was daarbij volgens de Chinese autoriteiten de territoriale wateren van China binnengevaren. De VS ontkenden berichten uit Peking dat de torpedobootjager daarop verjaagd was door de Chinese kustwacht.

“De USS Milius voert routine-acties uit in de Zuid-Chinese Zee en is niet weggejaagd”, liet de Amerikaanse marine destijds weten. “De VS zullen blijven vliegen, varen en opereren waar dat binnen het internationaal recht is toegestaan.”

China heeft maandag op zijn beurt aangekondigd dat het gevechtsvliegtuigen heeft gemobiliseerd met “echte munitie” om “gesimuleerde aanvallen” uit te voeren in de buurt van Taiwan, evenals zijn vliegdekschip Shandong.