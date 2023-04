China zet grootschalige legeroefeningen voort: “Onafhankelijkheid Taiwan gaat niet samen met vrede”

Vrede in de Straat van Taiwan kan niet samengaan met de onafhankelijkheid van het eiland, zo dreigt de Chinese overheid. Peking organiseert al drie dagen legermanoeuvres in het gebied.

“De onafhankelijkheid van Taiwan en vrede en stabiliteit in de Straat van Taiwan sluiten elkaar uit”, aldus Wang Wenbin, woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken. “Als we de vrede en stabiliteit in de Straat van Taiwan willen beschermen, moeten we ons ten strengste kanten tegen elke vorm van separatisme voor de onafhankelijkheid van Taiwan.”

Intussen zet China de grootschalige legeroefeningen rond Taiwan voort. Het Taiwanese ministerie van Defensie meldde maandagochtend vroeg opnieuw dat zeventig Chinese vliegtuigen en elf oorlogsschepen naar de democratische eilandstaat waren gestuurd. Vijfendertig vliegtuigen zouden een onofficiële grens in de Straat van Taiwan, die voorheen wel gerespecteerd werd, gepasseerd zijn. Tijdens het weekend waren tientallen Chinese vliegtuigen al het Taiwanese luchtruim binnengedrongen, dat dient als een soort van bufferzone voor China.

Reactie op Amerikaanse ontmoeting

China beschouwt het zelfbesturende, democratische Taiwan, dat nooit deel heeft uitgemaakt van de Volksrepubliek China, als een deel van zijn grondgebied. Het conflict rond Taiwan is een centraal thema in het conflict tussen China en de VS. De VS helpen Taiwan sinds 1979 om zich te verdedigen, wat vooral geleid heeft tot wapenleveringen.

De militaire manoeuvres gebeuren te midden van spanningen tussen China en Taiwan na een bezoek van de Taiwanese president Tsai Ing-wen aan de Verenigde Staten en haar ontmoeting met de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Kevin McCarthy. Ook na het bezoek van McCarthy’s voorganger Nancy Pelosi aan Taipei in augustus voerde China militaire manoeuvres uit.