De villa van Kees F. in Poppel. — © BERT DE DEKEN

De 45-jarige drugsbaas Kees F. uit Poppel (Ravels) beleeft lastige dagen, zowel in ons land als in Nederland lopen rechtszaken tegen de man voor drugshandel, witwas en de invoer van tonnen lachgas. Er werd jaren cel tegen hem geëist en justitie in beide landen wil miljoenen euro’s van F. recupereren.