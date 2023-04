Ophef op strand: dronken man steelt paard en rijdt kleuter omver

Op het strand van Sint-André in Koksijde ontstond zondag in de late middag ophef door een dronken amokmaker. Een 54-jarige man uit Geraardsbergen stal er plots een paard, reed ermee naar het strand en reed daar een 4-jarige kleuter omver. Het kind raakte lichtgewond.

Het incident deed zich voor op paaszondag rond 17.20 uur ter hoogte van de Gilles Scottlaan in Koksijde. Passanten belden er toen de politie op omdat een man zichtbaar dronken was en andere mensen lastigviel. De man reed toen rond met zijn fiets op de dijk en klampte passanten aan.

Plots passeerde een paard aan de band van iemand die ermee aan het wandelen was. De man liet zijn fiets staan, sprong op de viervoeter en galoppeerde ermee weg op het strand.

Kind aangereden

“Op het strand raakte de man op het paard een 4-jarig kind uit Antwerpen”, meldt politiezone Westkust. Vermoedelijk genoot dat kind met de familie van een zonnig uitje of weekend op het strand. Nadat het kind werd aangereden, belden omstaanders nog de politie en de medische hulpdiensten op. De politie was snel ter plaatse.

“We kregen een melding dat het kind aangereden was door een paard”, vervolgt politie Westkust. “Toen we ter plaatse kwamen, bleek het 4-jarig kind lichtgewond te zijn en werd met het een ziekenwagen voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. De man in kwestie was een 54-jarige man uit Geraardsbergen die dronken was. Hij werkte niet mee en poogde onze diensten voorbij te gaan door tegen onze collega’s aan te lopen. Hij werd door onze diensten overmeesterd en van zijn vrijheid beroofd wegens openbare dronkenschap. Zijn rijbewijs werd ingevolge alcohol in het verkeer onmiddellijk door onze diensten ingetrokken voor de duur van 15 dagen.”

Het kind was vooral erg geschrokken en mocht het ziekenhuis alweer verlaten. De rust keerde daarna terug op het strand.