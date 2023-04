Ibrahima Sankhon, de nederige vervanger van Florian Le Joncour bij RWDM: “We hadden de kraker tegen Beveren niet beter kunnen voorbereiden”

Ibrahima Sankhon beseft dat hij in de kraker tegen Beveren wellicht toch weer op de bank zal zitten.“Florian Le Joncour is bezig aan een goed seizoen en verdient zijn plaats in de ploeg dubbel en dik”, zegt de Guineeër. “Tegen Beerschot was ik zijn vervanger, maar ik wens dat hij gewoon weer zijn plekje in de basiself kan innemen.” — © Kms

Wat een lessen had RWDM getrokken uit de ‘heenwedstrijd’ op het Kiel zeven dagen eerder. Toen wrongen de jongens van Vincent Euvrard in de eerste helft een pak kansen de nek om en kwamen ze uiteindelijk niet verder dan een 1-1-gelijkspel. Ditmaal beten de Molenbekenaars wél meteen in het strot van de Ratten. Al na vier minuten devieerde Mickaël Biron een kopbal van Zakaria El Ouahdi in het doel van Bill Lathouwers, eveneens met het hoofd.

Nauwelijks twee minuten later stond de 2-0 al op het scorebord: Yan Vorogovskiy verstuurde een lange bal vanop zijn speelhelft, Youssef Challouk bediende Kylian Hazard, nadat Luca Meisl de opgevangen bal dom had weggegeven. 2-0 na amper zeven minuten, dat heet dan stevig starten. Hazard scoorde in de tweede helft ook nog een tweede doelpunt, daartussen had Beerschot-verdediger Apostolos Konstantopoulos ook nog zijn eigen doelman verschalkt.

Eerste basisplaats van 2023

De Beerschot-defensie zag sterretjes in Molenbeek. Aan de overzijde kende Ibrahima Sankhon een fijnere avond. De 27-jarige Guineeër kreeg voor het eerst sinds de 1-2-zege in het Astridpark op 18 december een basisplaats – met dank aan de gele schorsing van Florian Le Joncour – en stelde niet teleur. Sankhon, in 2018 door STVV naar Europa gehaald en drie jaar later in het Edmond Machtensstadion beland, noemde zijn prestatie tegen Beerschot “correct”. “Vooral omdat er ook een goed resultaat gevolgd is. We hebben de drie punten op een mooie manier binnengehaald”, aldus de Guineeër, die bij voorkeur als rechtsachter speelt maar tegen Beerschot toch iets centraler speelde. “Door de schorsing van Florian wist ik dat ik aan deze wedstrijd zou beginnen. Tijdens de week heb ik me dus volledig gegeven op training. In zulke wedstrijden moet je met vertrouwen aan de aftrap komen, en ik heb wel vertrouwen in mijn technische kwaliteiten. Ook mijn teamgenoten vertrouw ik, er was dus geen reden om te panikeren. Ik heb me goed uit de slag getrokken.”

Sankhon loofde achteraf de manier waarop RWDM zich gedroeg tegen Beerschot. Het collectieve is iets wat de 27-jarige verdediger hoog in het vaandel draagt. Maar ook nederigheid is hem niet vreemd, zo blijkt uit het feit dat hij er zich al lijkt bij neer te leggen dat hij straks weer uit de ploeg zal verdwijnen ten voordele van Le Joncour. “Florian is bezig aan een goed seizoen, ik zou hem zelfs in de top drie van de competitie plaatsen. Hij verdient zijn plaats in de ploeg dus dubbel en dik. Tegen Beerschot was ik zijn vervanger, maar ik wens dat hij gewoon weer zijn plekje in de basiself kan innemen. Of het makkelijk is om na een goede wedstrijd weer uit te ploeg te verdwijnen? Neen, zeker niet. Maar in het voetbal kan het snel gaan, hè. Het komt erop aan om hard te blijven werken en altijd positief te blijven.”

Titelkraker

Collectiviteit, nederigheid, en dus ook positivisme. Het is meer dan welkom in het Edmond Machtensstadion met het oog op de komst van Beveren komende zondag. De twee overgebleven titelkandidaten tegen elkaar op speeldag zeven van de tien, dat is dan wat je noemt een titelkraker. “We zullen de wedstrijd tegen Beveren voorbereiden zoals we dat gewoon zijn: alles geven. De titel staat wel op het spel, hè. Maar goed, we zijn zondag in Molenbeek, en dat zullen ze geweten hebben”, klinkt Sankhon strijdvaardig. “Het publiek steekt ontzettend veel sfeer in de wedstrijd, dat helpt ons enorm. Ik nodig dan ook iedereen uit om volgende week af te zakken naar het stadion, want met deze positieve mindset kunnen we tegen Beveren zeker winnen.”