Alieu Fadera blijft hoopvol, al lijkt degradatie nu stilaan onafwendbaar voor Zulte Waregem: “Het was heel stil in onze kleedkamer”

Andermaal zat het venijn voor Zulte Waregem in de staart. Op bezoek bij Charleroi slikte Essevee pas in de slotseconden van de toegevoegde tijd de fatale treffer. De nieuwe 3-2-nederlaag brengt het team van Alieu Fadera wel op de rand van de degradatie. “Toch geloven we nog altijd in de goede afloop”, zegt hij. “Als we in Eupen kunnen winnen, zijn we zeker nog niet uitgeteld.”