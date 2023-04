Kremlin steunt militaire manoeuvres van China bij Taiwan

Het Kremlin heeft maandag steun uitgesproken voor de militaire manoeuvres die China momenteel uitvoert in de buurt van Taiwan. Volgens het Kremlin is Peking slachtoffer van “provocaties” van de Verenigde Staten die de eilandstaat ondersteunen.

“China heeft het soeverein recht om te reageren tegen deze provocatieve acties, zeker door deze manoeuvres uit te voeren”, aldus woordvoerder Dmitri Peskov.

China houdt al voor de derde dag op rij grootschalige legeroefeningen rond Taiwan. Het Taiwanese ministerie van Defensie meldde maandagochtend vroeg opnieuw dat zeventig Chinese vliegtuigen en elf oorlogsschepen naar de democratische eilandstaat waren gestuurd. Vijfendertig vliegtuigen zouden een onofficiële grens in de Straat van Taiwan, die voorheen wel gerespecteerd werd, gepasseerd zijn. Tijdens het weekend waren tientallen Chinese vliegtuigen al het Taiwanese luchtruim binnengedrongen, dat dient als een soort van bufferzone voor China.

China beschouwt het zelfbesturende, democratische Taiwan, dat nooit deel heeft uitgemaakt van de Volksrepubliek China, als een deel van zijn grondgebied. Het conflict rond Taiwan is een centraal thema in het conflict tussen China en de VS. De VS helpen Taiwan sinds 1979 om zich te verdedigen, wat vooral geleid heeft tot wapenleveringen.

De militaire manoeuvres gebeuren te midden van spanningen tussen China en Taiwan na een bezoek van de Taiwanese president Tsai Ing-wen aan de Verenigde Staten en haar ontmoeting met de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Kevin McCarthy. Ook na het bezoek van McCarthy’s voorganger Nancy Pelosi aan Taipei in augustus voerde China militaire manoeuvres uit.