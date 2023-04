Auto rijdt uitzendkantoor binnen in hartje Ieper, bestuurder lichtgewond

Ieper

In het centrum van Ieper gebeurde maandag kort na de middag een zwaar ongeval. Een auto reed ter hoogte van het kruispunt van winkelstraat Tempelstraat met de Vooruitgangstraat en Studentenstraat rechtdoor een uitzendkantoor binnen. De schade was enorm, maar omdat het paasmaandag is, was er niemand aan het werk.