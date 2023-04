Bayern München mist Eric Choupo-Moting tegen Manchester City met knieblessure

Choupo-Moting kon door zijn pijnlijke knie zaterdag ook niet aantreden in de 0-1 zege in de Bundesliga bij Freiburg. In maart miste hij twee competitieduels door rugklachten. De Kameroener was dit seizoen al goed voor 17 goals in 28 matchen voor de ‘Rekordmeister’. Zonder Choupo-Moting lijkt de maandag 31 geworden Sadio Mané zeker van zijn plaats in de spits.

Bayern had eerder maandag wel goed nieuws te melden over Lucas Hernandez. De verdediger hervatte de trainingen met bal. Hij stond aan de kant met een zware knieblessure sinds eind november. Het is nog onduidelijk wanneer Hernandez opnieuw zal kunnen spelen.