Oekraïne zegt controle te hebben over Bachmoet

Volgens de Oekraïners waren de Russen vooral actief in Donetsk in het oosten. Ook de stad Cherson in het zuiden is getroffen door grootschalig artillerievuur. Wel ligt het zwaartepunt van de gevechten in en rond de stad Bachmoet.

De commandant van de Oekraïense strijdkrachten in het oosten, generaal Oleksander Syrsky, beschuldigde Rusland ervan de tactiek van de verschroeide aarde toe te passen, zoals in Syrië. “Gebouwen en stellingen worden verwoest met luchtaanvallen en artillerievuur. De situatie is moeilijk, maar onder controle”, zei hij.

Volgens hem weerstaan de Oekraïners aan het Russische offensief in Bachmoet en slaagden ze erin de eenheden van de Russische Wagner-huurlingengroep af te matten. Daardoor gebruikt Rusland nu speciale eenheden van het reguliere leger.

Tegenstrijdige verklaringen

Zijn verklaringen zijn tegenstrijdig aan die van Wagner-baas Jevgeni Prigozjin. Die zei onlangs dat zijn eenheden in Bachmoet vooruitgang boeken.

Poesjilin, leider van de Russische bezetting in Donetsk, plaatste dan weer foto’s op Telegram waarop hij te zien is in wat het centrum van Bachmoet lijkt te zijn. “Ziehier ons Artjomovsk (de Russische naam van Bachmoet, nvdr.) terwijl het bevrijd wordt door Wagner”, zegt hij in een korte video, waar geen tijdstip bijstaat.

Bachmoet telde ongeveer 70.000 inwoners voor het conflict losbarstte. De Russische troepen trokken de afgelopen maanden ten noorden en het zuiden op naar de stad, waarbij ze bevoorradingsroutes voor het Oekraïense leger afsneden. De laatste dagen lijken de Russen ook in het centrum terreinwinst te boeken.