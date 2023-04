Kremlin noemt gelekte vertrouwelijke documenten “interessant”: “Iedereen analyseert ze op grote schaal”

De gelekte vertrouwelijke Amerikaanse documenten over onder meer de oorlog in Oekraïne wekken de interesse van het Kremlin in Moskou. “De lekken zijn redelijk interessant, iedereen bestudeert, analyseert en bespreekt die op grote schaal”, aldus woordvoerder Dmitri Peskov.

Het lek, dat vorige week werd onthuld door The New York Times, betreft evaluaties en rapporten van de Amerikaanse inlichtingendiensten gelinkt aan de oorlog in Oekraïne, maar ook aan de bondgenoten van de VS.

Vrijdag, na de eerste gelekte documenten, had Peskov al gezegd dat die zouden aantonen hoe diep de VS en de NAVO-landen betrokken zijn in de oorlog in Oekraïne.

Peskov reageerde ook op de berichten dat Zelenski bespioneerd zou zijn door de Amerikanen. “Dat kan men niet uitsluiten”, zei hij. Peskov zei dat er al zulke schandalen waren in het verleden. In 2013 was de toenmalige Duitse bondskanselier Angela Merkel verontwaardigd omdat de Amerikaanse geheime dienst haar gsm had afgeluisterd.

Volgens de Amerikaanse zender CNN is de Oekraïense leiding geërgerd over de publicatie van de documenten. Het land heeft enkele van de militaire plannen al veranderd, aldus CNN, op gezag van de entourage van de Oekraïense president Volodimir Zelenski. Een van die documenten toont dus ook dat de VS Zelenski zouden hebben bespioneerd. Dat an sich vormt geen verrassing, maar de Oekraïners zijn wel gefrustreerd door het lek.