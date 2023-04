Bromfiets-bestuurder (19) overleden nadat hij twee rode lichten negeert en tegen MIVB-bus rijdt

In de nacht van zondag op maandag is rond middernacht een dodelijk ongeval gebeurd tussen een bromfiets en een MIVB-bus in Brussel. De bestuurder van de bromfiets was op slag dood. Dat heeft de MIVB bevestigd.

“De bestuurder van buslijn 20 is in shock”, aldus de MIVB. Het ongeval gebeurde op de kruising van de Willebroekkaai en de Bolivarlaan in Brussel, vlakbij Brussel Noord.

Uit de communicatie van het parket blijkt voorlopig dat de bus van de MIVB het kruispunt kwam opgereden vanop de Bolivarlaan. De motorrijder, die van de Willebroekkaai het kruispunt was opgereden en twee rode lichten genegeerd zou hebben, is tegen de flank van de bus gereden. De man van 19 jaar oud heeft die aanrijding niet overleefd. Volgens het parket was de buschauffeur niet onder invloed van alcohol of drugs.

Het parket heeft de opdracht gegeven de betrokken voertuigen in beslag te nemen voor verder onderzoek. Er worden op dit moment getuigen verhoord en camerabeelden geanalyseerd om de exacte omstandigheden van het ongeval verder te bepalen.