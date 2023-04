Zeehonden Nala en Frances vrijgelaten op strand van Oostende

Sea Life Blankenberge heeft maandag twee grijze zeehonden weer vrijgelaten in zee in Oostende. Nala en Frances waren in februari verzwakt en gewond aangespoeld en werden opgevangen in het zeehondenopvangcentrum van Sea Life Blankenberge. Nu de dieren zijn aangesterkt, mogen ze weer de vrije natuur in.

Zeehondje Nala werd in februari aangetroffen in Oostende met bijtwonden afkomstig van een hond. Het dier woog slechts 14,8 kilogram en is intussen aangesterkt tot 39 kilogram. Het was niet de eerste keer dat zeehonden bijtwonden overhielden na een interactie met honden van wandelaars op het strand. “We hebben een zware periode gehad waarbij we merkten dat zeehonden die wilden rusten op het strand werden gebeten door een hond”, zegt Steve Vermote van Sea Life Blankenberge.

Na een infocampagne van Sea Life, blijkt de boodschap te zijn aangekomen bij wandelaars met honden. “We hebben gemerkt dat mensen het gevaar leerden voor zeehonden, honden, maar ook voor zichzelf. Zeehonden zien er schattig uit, maar ze kunnen gevaarlijk zijn.”

Zeehondje Frances spoelde begin februari aan op het strand van Knokke-Heist. Het dier was sterk verzwakt, had hoge koorts en woog slechts 14 kilogram. Beide zeehonden waren voldoende hersteld om weer vrijgelaten te worden in zee. Dat gebeurde maandag in aanwezigheid van burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) en minster van Noordzee Vincent Van Quickenborne (Open VLD).

Momenteel verblijven er nog drie zeehonden in de zeehondenopvang van Sea Life.

