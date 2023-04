Boot met 400 migranten op drift in Middellandse Zee, Italiaanse kustwacht op weg

Een boot met ongeveer 400 migranten is op drift in de Middellandse Zee, in een gedeelde reddingszone van Malta en Italië. Dat zeggen twee ngo’s. De Italiaanse kustwacht zou nu op weg zijn voor een redding.

De ngo Alarm Phone, een vrijwilligerscollectief dat een noodlijn voor migranten in moeilijkheden beheert, en de Duitse reddingsorganisatie Sea-Watch meldden zondag al dat ze de overbeladen boot met zowat 400 migranten hadden gespot. Sea-Watch deelde op Twitter ook beelden die het kon maken vanuit een verkenningsvliegtuig.

Volgens Alarm Phone kregen de migranten, die vertrokken waren in Libië, te maken met sterke wind en hoge golven, terwijl ze zonder brandstof kwamen te zitten. “De kapitein is vertrokken en er is niemand die de boot kan sturen”, zei de organisatie zondag. “Verscheidene mensen hebben medische zorgen nodig, onder wie een kind, een zwangere vrouw en een persoon met een handicap.”

Malta grijpt niet in

Sea-Watch hekelde maandag dat de autoriteiten van Malta niet in actie zijn geschoten toen de boot in hun reddingsgebied was. Maandagochtend zou de boot wel al brandstof en water hebben gekregen van een commercieel schip, dat volgens de ngo van Malta de instructie had gekregen om de migranten niet te redden.

Intussen is de boot in het Italiaanse reddingsgebied. Rond de middag liet zowel Alarm Phone als Sea-Watch weten dat de Italiaanse kustwacht een schip zou hebben gestuurd. De Duitse ngo verwijt Malta “gewetenloze nalatigheid”.