Ophef in de Premier League: grensrechter voorlopig geschorst na vermeende elleboogstoot aan Liverpool-speler

De Professional Game Match Officials Limited, het orgaan van scheidsrechters in het Engelse profvoetbal, heeft assistent-scheidsrechter Constantine Hatzidakis voorlopig geschorst voor een vermeende elleboogstoot aan Liverpool-speler Andrew Robertson. Dat maakte het maandag bekend. De Engelse voetbalbond (FA) onderzoekt het incident.

De vermeende elleboogstoot vond zondag plaats na het affluiten van de eerste helft in de topper tussen Liverpool en koploper Arsenal (2-2). Robertson was het duidelijk niet eens met een beslissing van Hatzidakis en wilde verhaal gaan halen. Hij probeerde zijn arm te grijpen, maar de grensrechter sloeg de arm weg en kwam zo met zijn elleboog in het gezicht van de Schotse Liverpool-linksachter terecht.

Robertson ging meteen verhaal halen bij hoofdscheidsrechter Paul Tierney. Die gaf hem een gele kaart voor protest. In de tweede helft stond Hatzidakis opnieuw langs de lijn.

Voormalig scheidsrechtersbaas Keith Hackett verklaarde al aan de BBC dat de carrière van Hatzidakis in gevaar is als hij schuldig wordt geacht aan het geven van een elleboogstoot. Zolang het onderzoek loopt zal Hatzidakis niet betrokken zijn bij wedstrijden.

Beelden van het incident:

