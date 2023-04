Drie dagen na dochters ook moeder omgekomen na Palestijnse aanslag op bezette Jordaanoever

Drie dagen na een aanslag op de door Israël bezette Westelijke Jordaanoever is nog een vrouw gestorven. Dat maakte het Hadassah-ziekenhuis in Jeruzalem maandag bekend.

Het gaat om een 48-jarige Brits-Israëlische vrouw, die bezweek aan haar verwondingen. Ze was de moeder van twee meisjes van 16 en 20 jaar die bij de aanslag waren omgekomen. Bij de aanslag vrijdag werd de auto van de vrouwen geraakt door Palestijns vuur. De Israëlische autoriteiten zijn nog op zoek naar de daders.

Duizenden Israëli’s houden solidariteitsmars

Duizenden Israëli’s, onder wie ook extreemrechtse ministers en parlementsleden, namen maandag deel aan een zwaarbewaakte mars naar een buitenpost van een nederzetting op de bezette Westelijke Jordaanoever. De route ging naar de buitenpost Eviatar, ten zuiden van de Palestijnse stad Nablus. De deelnemers wilden hun solidariteit betuigen met de Israëlische kolonisten op de Westelijke Jordaanoever.

Het leger zoekt nog naar de Palestijnse verdachten van de aanslag. De oppositie had kritiek op de solidariteitsmars, “die de veiligheidstroepen afleidt van hun eigenlijke taken in deze gespannen tijden”.

© EPA-EFE

Eviatar was ongeveer twee jaar geleden ontruimd nadat met de bewoners een akkoord was bereikt. Leden van de regering-Netanjahu willen de verboden buitenpost echter legaliseren en opnieuw vestigen. Palestijnen uit nabijgelegen dorpen eisen het land op. In de voorbije jaren zijn verschillende Palestijnen gedood bij protesten op de plaats.

Israël veroverde de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem in 1967. Er wonen vandaag meer dan 600.000 Israëlische kolonisten. De Palestijnen eisen de gebieden op voor hun eigen staat. Israël maakt een onderscheid tussen nederzettingen die met toestemming van de regering zijn gevestigd, en nederzettingen die met terugwerkende kracht bij wet moeten worden gelegaliseerd. Internationaal gezien zijn alle nederzettingen echter illegaal. Eind 2016 riep de VN-Veiligheidsraad Israël op de nederzettingen in de bezette gebieden volledig te stoppen.