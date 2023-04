“Maak deel uit van het winnende team” (voor 2.700 euro per maand): Wagner Group zoekt opnieuw vrijwilligers om te vechten in Oekraïne

De Russische huurlingengroep Wagner laat in een open brief weten dat het vrijwilligers zoekt voor de oorlog in Oekraïne. Wagner zet daar een verloning van 240.000 roebel tegenover, of zowat 2.700 euro per maand. Dat is zonder de bonussen die kunnen worden verdiend bij het boeken van successen.

Jevgeni Prigozjin, de leider van de privémilitie, bevestigde maandag dat de brief van zijn rekruteringsdienst echt is. Wagner zoekt mannen tussen 21 en 60 jaar die kunnen worden ingezet in het oorlogsgebied. Kandidaten moeten hun militaire dienst niet hebben voltooid. Wagner belooft zijn vrijwilligers moderne gevechtsuniformen, de beste uitrusting en wapens, verzekeringen, en training door hoogopgeleide instructeurs. Honderdduizenden Russen zijn al actief, klinkt het in de brief.

De Wagner Group verloor de laatste maanden veel strijders in de strijd om Bachmoet, in Oost-Oekraïne, en zoekt dus nieuwe mensen. Prigozjin heeft ook gezegd dat hij overal in het land dienstplichtcentra zou oprichten.

Loon

De verloning van de Wagner-militie ligt een stuk hoger dan de soldij van het Russische ministerie van Defensie. Dat belooft minstens 195.000 roebel per maand, en maximaal 243.000 roebel op commandoniveau. Dat is een veelvoud van het gemiddelde Russische salaris.

In Oekraïne krijgen soldaten aan het front het equivalent van iets minder dan 3.000 euro. Het nationale gemiddelde loon in Oekraïne bedroeg vorig jaar ongeveer 370 euro.