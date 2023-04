Italiaanse kustwacht probeert 1.200 mensen te redden op twee vissersboten op Middellandse Zee

De Italiaanse kustwacht probeert maandag in de Middellandse Zee zowat 1.200 migranten te redden die opeengepakt op twee vissersboten zitten. De kustwacht heeft sinds vrijdag bij verschillende operaties al 2.000 mensen vanop zee gehaald.

Een operatie is momenteel aan de gang om 800 migranten van een overvolle vissersboot te halen, aldus de kustwacht, die daar aan toevoegt dat dit bijzonder complex is omdat de boot overvol is.

De boot bevindt zich in Italiaanse wateren op meer dan 190 kilometer ten zuidoosten van Siracusa op Sicilië. Drie patrouilleboten van de kustwacht en een koopvaardijschip, gecoördineerd door het kustwachtschip ‘Nave Peluso’, zijn betrokken bij de reddingsoperatie.

Een tweede vissersboot met 400 migranten aan boord werd in Italiaanse wateren onderschept door het kustwachtschip ‘Diciotti’ ten zuidoosten van Kaap Passero, op de zuidpunt van Sicilië. Volgens de kustwacht waren bij de reddingsoperatie twee koopvaardijschepen betrokken. Alarm Phone, een nummer voor mensen in nood op zee, zei maandag op Twitter dat de migranten aan boord “in paniek” waren.

Sinds vrijdag zijn al zo’n 2.000 mensen gered bij meerdere operaties, zei de kustwacht. Duizenden migranten hebben de afgelopen dagen de Italiaanse kusten bereikt, waaronder het eiland Lampedusa, na de gevaarlijke reis in geïmproviseerde bootjes vanaf de Noord-Afrikaanse kust.