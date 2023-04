Amerikaanse president Biden verwelkomen honderden kinderen in Witte Huis voor paastraditie

De Amerikaanse president Joe Biden en zijn vrouw Jill hebben maandag honderden kinderen verwelkomd in de tuin van het Witte Huis voor het eieren rollen, een paastraditie. Biden noemde Pasen een tijd vol hoop, liefde en vernieuwing.

“Alles is mogelijk in Amerika”, zei de president. Hij verscheen met zijn echtgenote op het balkon, in het gezelschap van twee grote paashazen.

Het eieren rollen werd voor het eerst gehouden in de tuin van het Witte Huis in 1878 onder de toenmalige president Rutherford Hayes. Sindsdien is de Easter Egg Roll een traditie. Kinderen houden een race op het gazon van het Witte Huis waarbij ze met lange lepels hardgekookte eieren voortrollen. Er zijn ook verschillende andere activiteiten voor de jonge bezoekers.