Union slikt al acht competitiematchen op rij een tegengoal, maar Siebe Van der Heyden maakt zich geen zorgen: “De verdediging heeft nog meer dan vertrouwen genoeg”

Siebe Van Der Heyden met de scherpe tackle op AA Gent-spits Gift Orban. “Het is heel jammer dat wij geen penalty krijgen, en Gent wel. Als je de ene fluit, moet je de andere eigenlijk ook fluiten.” — © BELGA

Na het 1-1-gelijkspel tegen AA Gent bedraagt de achterstand op leider Genk nog maar twee punten voor Union. De Brusselaars scoorden voor het eerst in vier competitiewedstrijden nochtans nog eens zelf de eerste goal van de match, maar in tegenstelling tot die eerdere drie wedstrijden konden de Brusselaars niet winnen. “Of het beter is om op achterstand te komen? Nee hoor, dat zou ik zeker niet zeggen”, lacht verdediger Siebe Van der Heyden.