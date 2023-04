Nadat bouwpromotor in opspraak komt: sectorfederatie pleit ervoor om oude wet opnieuw in te voeren

De sectorfederatie pleit ervoor om opnieuw een vestigingswet in te voeren in Vlaanderen zodat nieuwe bouwbedrijven moeten bewijzen dat ze bekwaam zijn voordat ze kunnen opstarten.

Embuild Vlaanderen, de voornaamste spreekbuis van de Vlaamse bouwsector, wil dat de Vlaamse regering de sector beter beschermt. “Wat wij vragen, is dat voordat een bouwbedrijf start, er controle is op zijn beroepskennis en bedrijfskennis. Op die manier toont hij aan dat hij voldoende kwaliteiten heeft om het aan te kunnen”, zegt directeur-generaal Marc Dillen.

Tot 1 januari 2019 was er in Vlaanderen een vestigingswet. Nieuwe bouwbedrijven moesten daardoor bewijzen dat ze bekwaam waren vooraleer ze konden opstarten. Maar die wet werd afgeschaft, en sindsdien zijn er in Vlaanderen een pak meer bouwbedrijven gestart. In Brussel en Wallonië bestaat die wet wel nog, en daar is die stijging niet te zien. “Als je naar de kapper gaat en je bent er slecht geknipt, dan is dat niet zo erg”, zegt Dillen. “Je wacht een paar weken en gaat naar een andere kapper die het wel goed kan. Maar van een woning op plan, daarvan wil je dat het wel meteen in orde is.”

Research doen

De Bouwunie zegt de reputatie van de firma uit Roeselare in kwestie niet te kennen. “Maar dat bedrijf moet wel een erkenning hebben als aannemer met een afwerkingsgarantie. Een notaris weet doorgaans of die erkenning in orde is”, zegt gedelegeerd bestuurder Jean-Pierre Waeytens.

De Bouwunie raadt mensen altijd aan om op voorhand goed research te doen over het bouwbedrijf met wie ze “het grootste budget van hun leven gaan spenderen”. “Ga in zee met iemand die geen fiscale of sociale schulden heeft. De overheid heeft daar een website voor om dat na te gaan. En denk twee keer na als men de laagste prijs belooft. Wij raden ook altijd aan om geen fenomenale voorschotten te betalen, zéker niet in het zwart te betalen en in zee te gaan met een bedrijf uit je eigen buurt.”

Staatssecretaris Alexia Bertrand (Open VLD) werkt intussen aan strengere handhaving van de wet om consumenten beter te beschermen tegen aannemers en bouwpromotoren die het niet zo nauw nemen met hun verplichtingen. Op zich mogen tussentijdse facturen nooit hoger zijn dan de al uitgevoerde werken. Bertrand wil de Economische Inspectie dat laten handhaven. Die werkt sneller dan het gerecht en zal bovendien hogere boetes kunnen opleggen tot 80.000 euro. Nog hoger zelfs, als experten vinden dat die nodig zijn.