Carnavalsstoet eindigt met valse noot: vrouw geraakt door prinsenwagen, ook vechtpartij uitgebroken

Maasmechelen

Tijdens en na de stoet in Kotem waren er enkele incidenten. Zo raakte een vrouw lichtgewond bij een aanrijding met de prinsenwagen. De vrouw zou van de wagen zijn gesprongen en werd nadien geraakt. Omdat ze vooral ook onder de indruk was van de feiten werden de hulpdiensten erbij gehaald. Een ziekenwagen kwam ter plaatse en zou haar hebben meegenomen ter controle. Door het incident werd de carnavalsoptocht een tijdlang stilgelegd. De lokale politie deed de nodige vaststellingen.

Bij het einde van de stoet was er eveneens sprake van een vechtpartij. De politie zou daarbij massaal ter plaatse zijn geweest en opnieuw werd een ambulance opgeroepen. Of iemand gewond raakte is niet bekend.

Bij de organiserende carnavalsvereniging was zondagavond niemand bereikbaar. jth/ppn