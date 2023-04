VS noemen opsluiting van Amerikaanse journalist in Rusland onrechtmatig

Wall Street Journal-journalist Evan Gershkovich wordt onrechtmatig vastgehouden in Rusland. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken in een persbericht. “Journalistiek is geen misdaad. We veroordelen de voortdurende onderdrukking van onafhankelijke stemmen in Rusland door het Kremlin en zijn aanhoudende oorlog tegen de waarheid”, klinkt het.