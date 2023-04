Schutter Louisville was werknemer van bank

De man die maandag in een bank in Louisville, in de Amerikaanse staat Kentucky, vier mensen doodschoot, was een werknemer van de bank. Dat meldt de politie volgens Amerikaanse media. De 23-jarige man, die de moordpartij livestreamde, kreeg volgens bronnen het nieuws dat hij ontslagen ging worden.

Eerder raakte al bekend dat er “een connectie” was tussen de bank en de schutter en dat hij mogelijk een voormalige werknemer was. Connor Sturgeon werkte echter vandaag nog bij de bank, meldt de politie. De man was niet gekend bij de politie.

Volgens een Linkedin-pagina werkte de man sinds vorig jaar voltijds in de Old National Bank, nadat hij er eerst stage liep. De politie communiceerde nog niet over een mogelijk motief, maar bronnen zeggen dat hij de boodschap had gekregen dat hij ontslagen ging worden. Hij zou een brief hebben achtergelaten waarin stond dat hij het vuur ging openen in de bank, schrijft CNN.

De twintiger livestreamde alles op het internet. Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, zei in een mededeling “de livestream van het tragische incident snel verwijderd te hebben”.

De man doodde maandagochtend (plaatselijke tijd) vier van zijn collega’s, negen anderen werden naar het ziekenhuis overgebracht. Drie van hen, onder wie een politieagent, zijn in kritieke toestand. De man werd gedood tijdens een vuurgevecht met de politie.

“Wanneer ondernemen Republikeinen actie?”

President Joe Biden noemde de schietpartij op Twitter een “nieuwe zinloze daad van wapengeweld”. “Te veel Amerikanen betalen met hun leven de prijs voor het gebrek aan actie. Wanneer zullen de Republikeinen in het Congres actie ondernemen om onze gemeenschappen te beschermen?”, schreef hij ook.

Volgens persagentschap Reuters vonden dit jaar al 146 schietpartijen met vier of meer slachtoffers plaats in de VS. Eind maart stierven nog drie negenjarige kinderen en drie personeelsleden in een school in Nashville, Tennessee.