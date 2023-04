Noord-Koreaanse leider wil afschrikkingscapaciteiten “offensiever” maken

Kim had maandag een ontmoeting met de centrale militaire commissie van zijn Koreaanse arbeiderspartij, na gezamenlijke militaire oefeningen tussen de VS en Zuid-Korea.

Tijdens de vergadering, die volgens KCNA volgde op “een hysterische grootschalige militaire oefening die een totale oorlog simuleerde” tegen Noord-Korea, hamerde Kim op de nood om de afschrikkingsmiddelen van het land te versterken en ze “meer praktisch en offensief te maken.”

Noord-Korea antwoordt niet

De vergadering komt er nadat Noord-Korea al enkele dagen niet meer antwoordt op oproepen van Zuid-Korea via de rechtstreekse communicatiekanalen tussen de twee landen. Verbindingsofficieren van beide landen contacteren elkaar normaal gezien twee keer per dag en het is niet duidelijk waarom Pyongyang niet antwoordt, aldus het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie. Mogelijk reageert Noord-Korea zo op de recente gezamenlijke militaire oefeningen tussen de VS en Zuid-Korea.

De spanningen op het Koreaanse schiereiland zijn sinds vorig jaar aanzienlijk gestegen. Noord-Korea test steeds vaker raketten waarop een kernkop kan bevestigd worden, ondanks een verbod van de Verenigde Naties. Zaterdag nog meldde Pyongyang dat het een nieuwe test uitvoerde met een onderwater aanvalsdrone met nucleaire capaciteit. De VS en Zuid-Korea hebben dan weer hun grootschalige gezamenlijke militaire oefeningen heropgestart.