Britse artsen-assistenten starten aan vierdaagse staking

“Het gaat om de meest ontwrichtende mobilisatie in de geschiedenis van NHS en de stakingen zullen voor een enorme druk zorgen”, aldus medisch directeur van NHS voor Engeland, Stephen Powis. “De dringende en kritieke zorg krijgt voorrang, maar sommige patiënten zullen helaas een nieuwe afspraak moeten maken.”

In maart legden de artsen-assistenten ook al drie dagen lang het werk neer, wat een impact had op 175.000 afspraken. De artsen-assistenten of ‘junior doctors’ vertegenwoordigen in het VK zowat de helft van de ziekenhuisartsen.

Vakbond BMA, die de jonge artsen vertegenwoordigt, stelt dat de artsen 26 procent van hun loon verloren zijn sinds 2008, toen besparingen werden opgelegd aan de gezondheidsdiensten. De vakbond eist een loonsverhoging van 35 procent, wat minister van Gezondheid Steve Barclay “onrealistisch” noemt.

De NHS verkeert in een diepe crisis vanwege besparingen en de gevolgen van de coronapandemie. Sinds het begin van het jaar wordt er regelmatig gestaakt. En ook andere sectoren legden herhaaldelijk het werk neer voor meer loon, om de hoge inflatie te compenseren.