Dierenrechtenactivisten filmen wantoestanden in twee Vlaamse kalverhouderijen

De Nederlandse dierenrechtenorganisatie Ongehoord filmde gedurende een week met een verborgen camera bij kalfsvleesproducent Vanlommel in Tielt-Winge en bij De Kempense Exportstal in Merksplas. De beelden tonen volgens de ngo inbreuken op de dierenwelzijnswet.

Dieren slaan, schoppen, aan de oren of staart trekken is verboden. Het gebruik van elektrische prikkelaars is enkel bij volwassen runderen toegestaan, en dan enkel op de spieren van de achterpoten. Op de beelden bij Vanlommel is te zien hoe ze een paar keer tegen de kop van kalveren worden gezet.

Hoewel volgens meerdere experts duidelijk te zien is dat verboden elektrische prikkelaars worden gebruikt is dat volgens Johan Heylen, commercieel directeur bij Vanlommel, niet zo duidelijk. “Ik ben daar op basis van deze beelden niet zeker van”, zegt Heylen. “Wij gaan dit intern onderzoeken, de betrokkenen identificeren en sanctioneren.”

“Er wordt op de beelden soms iets te hardhandig opgetreden en daar ben ik uiteraard niet trots op”, erkent Erik Van der Walle van de Kempense Exportstal. “Maar wij houden van onze kalveren en doen alles zo goed mogelijk.”

Vlaams minister voor Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) reageert met enig voorbehoud. “Omdat bij zulke beelden nooit duidelijk is hoe ze precies zijn gemaakt en gemonteerd”, zegt woordvoerder Michaël Devoldere. “Onze experts zien wel meerdere overtredingen, en geen lichte.” Tot sancties zal dat echter niet leiden. “Daarvoor moeten we zelf overtredingen vaststellen.”