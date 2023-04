Belgen van zwalpend Leicester City krijgen Chelsea-icoon als assistent van nieuwe coach

Zelf werd Dean in december vorig jaar de laan uitgestuurd bij Norwich City, waar hij iets meer dan een jaar aan het roer had gestaan. Eerder had hij Brentford (2015-2018) en Aston Villa (2018-2021) onder zijn hoede. Leicester, voorlaatste in de Premier League, moet hij voor degradatie behoeden.

Hij krijgt daarbij de hulp van John Terry, voormalig international en clubicoon van Chelsea. Ook bij Aston Villa was Terry al de assistent van Dean.