“Betaal spuit tegen hooikoorts terug”: alleen zo raken we volgens experts verlost van allergie

Allergologen vragen een terugbetaling van immunotherapie tegen hooikoorts. Die behandeling is met een kostprijs van vijf jaar lang 70 tot 90 euro per maand erg duur. Ook Didier Ebo, diensthoofd immunologie en allergologie van het UZA, is voorstander. Het kabinet van bevoegd minister Frank Vandenbroucke reageert dat het de fabrikant zelf is die een aanvraag moet indienen bij de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen.