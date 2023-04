Delen kersverse ouders suikerbonen uit om hun spruit te vieren? Wees dan maar zeker dat die van bij De Bock in Hoogstraten komen. Sinds het faillissement van haar laatste concurrent is het bedrijf van Hilde Beyers (59) de enige producent van doopsuiker in België. “We konden de suikerboon toch niet naar de achtergrond laten verdwijnen?”