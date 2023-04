Moeder van 6-jarig jongetje dat leerkracht neerschoot wordt aangeklaagd

De zoon van Deja Taylor (25) kwam op 6 januari naar school in Newport News met een pistool in zijn rugzak, en schoot zijn leerkracht Abigail Zwerner (25) in de hand en in de borstkas. De vrouw raakte zwaargewond maar overleefde het incident. Zijn moeder wordt nu aangeklaagd voor kinderverwaarlozing en nalatigheid. Volgens de familie werd het wapen veilig bewaard.

Ook de school kan zich mogelijk nog verwachten aan juridische gevolgen. Volgens Zwerner waren er signalen dat de jongen die dag een wapen bij zich had, maar werd er niet afdoende ingegrepen. De vrouw heeft de school ook zelf aangeklaagd, en eist een schadevergoeding van 40 miljoen dollar (zo’n 37 miljoen euro).