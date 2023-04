“Egypte was van plan om in het geheim 40.000 raketten te leveren aan Rusland”

De Egyptische president Abdel Fatah El-Sisi gaf in februari tijdens een overleg met de top van he Egyptische leger het bevel om 40.000 raketten te produceren voor Rusland, en om die productie geheim te houden “om problemen met het Westen te vermijden”. El-Sisi zou tijdens datzelfde overleg ook het bevel hebben gegeven om artilleriemunitie en buskruit te leveren. Volgens een anonieme Amerikaanse overheidsambtenaar vond de levering finaal echter niet plaats.

Egypte is één van de belangrijkste bondgenoten van de Verenigde Staten in het Midden-Oosten, en de ontvanger van ongeveer een miljard dollar aan Amerikaanse ontwikkelingssteun per jaar. Egypte werkt al langer aan betere relaties met Rusland, maar blijft erg afhankelijk van de Verenigde Staten. Volgens de Egyptische ambassadeur in de Verenigde Staten “is de Egyptische positie in deze crisis er één van niet-betrokkenheid”, en houdt het land “gelijke afstand tot beide partijen”.

“Egypte is één van onze oudste bondgenoten in het Midden-Oosten”, reageerde senator Chris Murphy op het nieuws. “Als het klopt dat Sisi in het geheim raketten bouwt voor Rusland, moeten we een ernstig gesprek houden over de staat van onze relaties.”