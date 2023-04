Brengen vlechtjes Erling Haaland geluk tegen angstgegner Bayern München?

Manchester City kijkt dinsdagavond Bayern München in de ogen in de kwartfinales van de Champions League. Kevin De Bruyne en co hopen op enkele doelpunt van Erling Haaland, die deze week uitpakte met alweer een nieuw kapsel.

De Noorse topspits was afgelopen weekend nog goed voor twee doelpunten tegen Southampton en ging toen rond op sociale media met zijn wilde haardos.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Op training voor de clash met Bayern had Haaland alweer wat anders in petto. Hij had deze keer een blond kopje met twee vlechten. Of hij daarmee ook zal spelen tegen Der Rekordmeister is afwachten. Haaland won nog nooit van Bayern in een competitieve wedstrijd: zeven matchen, zeven nederlagen. Hij scoorde wel al vijf keer in die confrontaties.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

© AFP