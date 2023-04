N-VA: “Voorstel van Open VLD om verkiezingen te hervormen gaat meer over postje van De Croo”

N-VA is niet onder de indruk van de voorstellen van Open VLD om de verkiezingen te hervormen. Die zijn er vooral op gericht om de post van eerste minister Alexander De Croo veilig te stellen, denkt N-VA.

Open VLD wil een federale kieskring invoeren, zodat alle Belgen voor dezelfde kandidaten kunnen stemmen. De liberalen stellen voor om twintig van de 150 Kamerzetels federaal te laten verkiezen. Elke partij moet daar een kandidaat-premier naar voren schuiven, en de grootste komt aan zet. Een formateur zou een maand de tijd krijgen om een regeerakkoord te schrijven.

“Keer op keer blijkt dat vooral de Franstalige partijen sterke hervormingen blokkeren, waardoor België op het failliet afstevent”, reageert Sander Loones van N-VA. “Maar Open VLD wil die partijen nu belonen. Ze wil zelfs bevoegdheden terug afpakken van Vlaanderen om daar terug samen over te beslissen met de PS en Ecolo. Ook een federale kieskring speelt in de kaart van diegenen die geen grote hervormingen willen en het status quo verdedigen. Het is een extra grendel tegen de Vlamingen.”

Het doel van de liberalen is volgens N-VA de positie van de premier veilig te stellen. “Iedereen ziet toch wat echt speelt”, stelt Loones. “Open VLD probeert zich te doperen met een unitaristische lijst met hun grotere Franstalige zusterpartij. Dit voorstel lijkt dan ook meer over het postje van Alexander De Croo te gaan dan over een versterking van de democratie.”