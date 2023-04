Het verhaal van de Roeselaars bouwpromotor die plots verdwijnt en 37 gezinnen met een financiële kater achterlaat, bewijst nog maar eens hoe belangrijk het is om met de juiste mensen in zee te gaan. Maar hoe vind je de juiste aannemer? Welke offerte moet je kiezen? En wat kun je doen als hij niet komt opdagen, het dak lekt of zijn gemetselde muren scheef staan?