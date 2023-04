Kieskeurige olifant in Berlijnse zoo pelt haar bananen: “Ze heeft een voorkeur voor de geelbruine”

Pang Pha, een Aziatische olifant in de zoo van Berlijn, heeft zichzelf aangeleerd bananen te pellen. Dat staat in een nieuwe onderzoekspaper die maandag werd gepubliceerd. Maar het is niet eender welke banaan. Pang Pha blijkt ook best kieskeurig te zijn.

Een gele of een groene banaan. Geen probleem. Die eet Pang Pha zoals je van een olifant verwacht: in één keer zonder veel aandacht te geven aan de schil. Maar de Aziatische olifant is toch heel wat kieskeuriger dan veel van haar soortgenoten. Een bruine banaan, daar trekt ze haar neus voor op.

Het wordt helemaal bizar wanneer je Pang Pha een gele banaan met bruine vlekken aanbiedt. Dan breekt ze met de tip van haar slurf de banaan in twee en schut ze ermee tot de banaan uit de schil valt. Die schil laat ze daarna gewoon liggen en enkel de vrucht zelf eet ze op. Opmerkelijk gedrag. Dat vonden haar verzorgers ook. Die brachten de universiteit op de hoogte, waarna een groep onderzoekers met kilo’s bananen hun intrek nam in de zoo.

Maar plots bleek Pang Pha last te hebben van podiumvrees. “We brachten altijd de lekkerste banaan die we konden vinden voor haar mee, en ze pelde hem nooit”, vertelt neurowetenschapper Michael Brecht van de Humboldt Universiteit in Berlijn, aan The New York Times. Wekenlang probeerde ze Pang Pha zo ver te krijgen haar skill te tonen zodat ze het gedrag konden observeren, maar de olifant at de banaan steeds in één keer op.

Uiteindelijk ontdekten de onderzoekers dat ze alleen bananen pelde die de juiste rijpheidsgraad hadden, en dat ze vooral een voorkeur had voor de geelbruine. Volgens Brecht glijden die zeer rijpe bananen nu eenmaal gemakkelijker uit hun schil. “Het andere waar we aan dachten is dat de bruine schil misschien walgelijk smaakt”, legt hij uit. Een olifant met kieskeurige smaakpapillen dus.

Opvoeding

Pang Pha is niet het enige dier dat ervoor kiest om de schil van fruit opzij te laten liggen. Maar toch is het bijzonder gedrag voor een olifant. De onderzoekers geloven dat haar gedrag het gevolg kan zijn van haar opvoeding. Ze kwam als kleine olifant aan in de dierentuin van Berlijn en werd met de hand grootgebracht door een verzorger. “Hij vond het stom dat ze altijd de hele banaan at, en hij schilde de bananen altijd voor haar”, zegt Brecht. “Dat is waar we denken dat het begon.”

“Ze is heel behendig. Ze heeft het gedrag duidelijk geoptimaliseerd.” Pang Pha is de enige olifant in haar groep die het gedrag vertoont. Ook heeft ze het niet aangeleerd aan haar dochter Anchali. Maar het kleintje profiteert soms wel van de kunstjes van haar mama. “Vaak pelde Pang Pha de banaan en at haar dochter de schil op.”

