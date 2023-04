China van plan om AI-tools zoals ChatGPT te onderwerpen aan “veiligheidsinspectie”

De Chinese autoriteiten zijn van plan om in China ontwikkelde tools die zijn gebaseerd op kunstmatige intelligentie – zoals ChatGPT – aan een “veiligheidsinspectie” te onderwerpen. Dat blijkt uit een wetsvoorstel.

Volgens de tekst zal er “een veiligheidsinspectie moeten worden aangevraagd bij de regelgevende instanties voor internet vooraleer producten die gebruikmaken van generatieve artificiële intelligentie aan het publiek kunnen worden aangeboden”.

Bedoeling van het voorstel is naar verluidt te zorgen voor een “gezonde ontwikkeling en standaard implementatie van generatieve AI-technologie”. Kunstmatig gegenereerde inhoud moet “de fundamentele socialistische waarden weerspiegelen en mag geen inhoud bevatten die verband houdt met de ondermijning van de staatsmacht”. Zo mag er geen sprake zijn van “terroristische of extremistische propaganda”, “rassenhaat” of “andere inhoud die de economische en sociale orde kan verstoren”.

Het voorstel komt er op een moment dat heel wat Chinese techbedrijven zoals Baidu, Alibaba, JD.com, Netease of ByteDance (het moederbedrijf van TikTok) de afgelopen weken verklaarden te werken aan hun eigen gespreksrobotmodel, om zo een graantje te kunnen meepikken van het succes van de Amerikaanse pionier ChatGPT. China zelf kondigde dan weer een ambitieus plan aan om tegen 2030 wereldleider te worden op het gebied van kunstmatige intelligentie.