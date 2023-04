Vier slachtoffers van instorting flatgebouw in Marseille geïdentificeerd: één man en drie vrouwen

De dienst die instaat voor de identificatie kon via DNA, haren en gebitselementen bepalen wie de slachtoffers zijn. De families zijn ingelicht, verklaarde procureur Dominique Laurens op een persconferentie. De identiteit van de twee andere lichamen die onder het puin zijn gehaald wordt nog onderzocht.

Twee mensen worden nog vermist. De brandweer zet de zoekacties voort. “De zoektocht wordt steeds gevaarlijker” wegens een aanpalend gebouw dat op instorten staat, stelde Laurens. Het puin wordt nu met de hand doorzocht.

Explosie

In de nacht van zaterdag op zondag vond in een flatgebouw met vier verdiepingen in de Zuid-Franse havenstad Marseille een zware ontploffing plaats. Zondagavond kondigden de autoriteiten aan dat van de acht inwoners van het gebouw geen nieuws was en dat zij mogelijk onder het puin lagen. De oorzaak van de instorting is nog niet bekend. De hypothese van een gasexplosie wordt onderzocht, zei Laurens.