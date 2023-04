Hun relatie is al niet te best en nu voert Inter-trainer Simone Inzaghi de druk op Romelu Lukaku nog wat op: “Het kopje moet ook mee”

De Portugezen hadden in de vorige ronde geen enkele moeite met Club Brugge en spelen al een heel seizoen sprankelend voetbal in Europa. In eigen land was er vrijdag wel een 1-2-nederlaag in de topper tegen Porto, maar Benfica blijft wel ruim op kop. Inter kent een erg wisselvallig seizoen. Het knokte zich in de 1/8ste finales voorbij Porto, dankzij een goal van Lukaku. In de Serie A zitten de Nerazzurri aan 1 op 12, waardoor ze momenteel buiten de Champions League-plaatsen vallen.

Het is dus money time voor Inter de komende weken, met ook nog de terugwedstrijd in de halve finales van de beker op het programma tegen rivaal Juventus. Maar in Italië verwachten ze dat Lukaku opnieuw op de bank zal plaatsnemen in Lissabon, ten voordele van Edin Dzeko.

“In de aanval bestaat er geen twijfel over dat Lautaro Martinez vanaf de eerste minuut zal spelen”, schrijft La Gazzetta dello Sport. “De onbekende factor is wie er aan zijn zijde zal staan. De logica doet ons geloven dat Lukaku, die duidelijk beter speelde voor België en scoorde uit een strafschop tegen Juventus (ondanks de missers tegen Fiorentina en Salernitana), continuïteit verdient. In werkelijkheid leeft er binnen de club een discussie tussen de Belg en Dzeko, waarbij de laatste iets vooroploopt in de ideeën van Simone Inzaghi.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Geen al te beste relatie

De relatie tussen de Inter-trainer en zijn Belgische spits zou al langer niet bepaald optimaal zijn. De Gazzetta schreef eerder al een keer dat Lukaku niet volledig overtuigd was van de trainingen van de Italiaan (ex-speler van onder andere Lazio) om hem opnieuw in topvorm te krijgen na zijn blessures eerder in het seizoen. Inzaghi is verre van zeker van een verlengd verblijf in Milaan, maar met hem aan het hoofd wordt de kans op een verlengd verblijf van Lukaku eerder klein ingeschat.

Het is overigens eerst afwachten wie de trainer van Chelsea wordt. Onder anderen Luis Enrique en Julian Nagelsmann worden gelinkt aan de Blues, trainers die niet meteen fan zijn van robuuste nummer negens. Lukaku zou dus hopen op Inter in 2023-2024. “Maar eerst zal hij Beppe Marotta en de andere managers bij Inter moeten overtuigen door doelpunten te scoren. Tot nu toe is die missie niet erg geslaagd”, klinkt het in de roze sportkrant.

En dat benadrukte Simone Inzaghi – jawel – nog een keer op z’n persconferentie voor de Europese clash met Benfica van dinsdag. “Ik heb het al eens gehad over dat het kopje mee moet”, aldus de Italiaanse trainer. “Ik zou dus niet stoppen met zijn misser tegen Salernitana (1-1), want er was ook die enorme kans tegen Fiorentina (0-1). Die wedstrijden bezorgden ons een onverwacht slecht resultaat. Zij die veel praten en schrijven worden beïnvloed door resultaten, maar je hoofd moet leeg zijn. Het is soms echter moeilijk om bepaalde dingen opzij te zetten.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

In de Gazzetta klinkt het dan ook dat de “veelvraat” van het seizoen 2020-2021, toen Inter kampioen speelde onder Antonio Conte, verdwenen is.

“Lukaku is onherkenbaar en Inter betaalt het gelag. Het blijft misgaan en zijn laatste doelpunt uit open play dateert al van de eerste speeldag van de competitie. Het verschil is dat blessures nu geen excuses meer mogen zijn.”