Gent maakt zich op voor ‘British invasion’: “In het stadion krijgen ze alcoholvrij bier. Kwestie van er geen schepje bovenop te doen”

Hoogspanning in de Ghelamco Arena. Donderdag kijken KAA Gent en West Ham United elkaar in de ogen, voor een plekje bij de laatste vier in de Conference League. Meer dan duizend Britse supporters maken de oversteek naar onze stad, en dat zullen we wellicht geweten hebben. “We zijn op alles voorbereid.”

De 1.007 tickets voor de West Ham-supporters gingen vlotjes de deur uit. Volgens Dirk Piens, directeur organisatie bij KAA Gent, had het even goed een veelvoud kunnen zijn. “Vlak na de loting nam ik contact op met mijn collega bij West Ham”, zegt Piens. “Stel dat we een oneindig groot stadion hadden, vroeg ik hem, hoeveel supporters zouden jullie op de been brengen? Zo’n 12 à 15.000, gokte hij. Dat is uiteraard niet realistisch, maar het toont dat we hier met een grote club te maken hebben. We verwachten zelfs enkele honderden uitsupporters zonder ticket, die de wedstrijd in een Gents café zullen volgen. Dat is traditie bij West Ham.”

Het centrum van Gent mag zich dus opmaken voor een British Invasion. De reputatie van de Engelsen kennende, is dat goed nieuws voor de lokale horeca. Een shuttle brengt de fans van de Korenmarkt naar de Ghelamco Arena, waar er in het uitvak alleen alcoholvrij bier zal worden geschonken. “Dat doen we op uitdrukkelijke vraag van de politie”, zegt Piens. “Vergeet niet dat die mannen al heel de dag in de stad zullen zijn. We willen er geen schepje bovenop doen.”

Toch verwacht Piens geen grote incidenten met de Britse supporters. “We zijn uiteraard op alles voorbereid, maar de vorige Belgische verplaatsingen van West Ham verliepen zonder problemen. We hebben bovendien een goeie samenwerking met de Engelse veiligheidsmensen. Zij kennen de supporters en kunnen de situatie goed inschatten.”

Nokvol stadion

En de Gentse supporters? Ook zij zijn massaal op post. Dinsdagvoormiddag waren er nog een kleine honderd kaartjes te koop. “Maar ook die zullen ongetwijfeld snel de deur uit zijn”, zegt communicatiedirecteur Tom Vandenbulcke. “We verwachten een nokvol stadion.”

Volgende week donderdag zijn het de Buffalo’s die op hun beurt naar Londen trekken. West Ham United heeft uiteindelijk 3.290 tickets voorzien voor de Gentse supporters, en die zijn intussen allemaal de deur uit. “Daar zullen geen tickets meer bijkomen”, bevestigt Vandenbulcke.

LEES OOK: Ex-Buffalo’s Eric Viscaal en Frank Dauwen halen herinneringen op aan die eerste ‘Gentse’ Europese kwartfinale: “We speelden zo defensief, Bergkamp raakte echt geïrriteerd”