Twee vermisten na hevig noodweer en overstromingen in Israël

De hulpdiensten hadden in de nacht van maandag op dinsdag de handen vol met het redden van vakantiegangers die verrast werden door de stortregen. In totaal werden een zestigtal personen gered, van wie sommigen in hun auto werden meegesleurd door het wassende water. Twee personen zijn in de woestijnregio Negev nog steeds als vermist opgegeven, aldus de politie dinsdag in een communiqué.

Sinds maandagavond “zorgen hevige neerslag en een sterke wind voor het overstromen van rivieren nabij de autowegen 90 en 40”, de twee belangrijkste wegen van het land. In de buurt van de badstad Eilat zijn verschillende wegen geblokkeerd en de politie heeft er aan de bevolking gevraagd zich niet nabij de overstroomde zones te begeven.