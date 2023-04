Eén dode bij bosbrand nabij populair strand in Zuid-Korea, twaalf gewonden

Bij een bosbrand in de buurt van een populair strand aan de noordoostkust van Zuid-Korea is minstens een persoon om het leven gekomen. Daarnaast raakten twaalf anderen gewond, meldt het persagentschap Yonhap woensdag. Honderden inwoners en toeristen in de stad Gangneung zijn geëvacueerd.

Eerder had de stad al gewaarschuwd voor de brand en mensen in de getroffen gebieden opgeroepen om onderdak te zoeken in scholen en buurthuizen. Ongeveer 700 toeristen werden naar veilige plaatsen gebracht, aldus Yonhap. Meer dan zeventig gebouwen, waaronder drie hotels, werden door de vlammen verwoest, aldus het agentschap. Het lichaam van een oudere man werd gevonden in een uitgebrande flat.

Volgens lokale media brak de brand dinsdagochtend (lokale tijd) uit op een heuvel bij de kust. Door de sterke wind sloegen de vlammen al snel over naar woonwijken. De brandweer vermoedt dat de brand ontstond toen een boom op een elektriciteitskabel viel. Ondertussen zijn de vlammen grotendeels onder controle, klinkt het.