Bankkaartfraudeur laat zich voeren in Maserati: Antwerpse politie vat trio dat ruim 19.000 euro buitmaakte

De lokale recherche van de Antwerpse politie heeft een bankkaartfraudeur en twee handlangers opgepakt. Het trio had het gemunt op oudere slachtoffers in Antwerpen, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Brussel en maakte ruim 19.000 euro buit.

De fraudeurs sloegen meermaals toe in verschillende selfbankings tussen 13 februari en 7 maart 2023 en viseerden daarbij oudere slachtoffers. De feiten speelden zich af in Antwerpen centrum, Deurne, Ekeren en Hoboken, maar ook in Dilbeek, Ninove en Ukkel. De lokale recherche van de Antwerpse politie startte een onderzoek en kreeg na verloop van tijd een 41-jarige hoofdverdachte in beeld.

“De man viel op omdat hij zich van en naar de verschillende feiten liet voeren in een opvallende Maserati van een 54-jarige handlanger. In een later stadium haakte die chauffeur af en werd hij vervangen door een 58-jarige man met een Volkswagen”, legt woordvoerder Willem Migom van de Antwerpse politie uit.

De verdachte gebruikte telkens dezelfde tactiek. “Eerst observeerde hij hen en probeerde hij door ‘shoulder surfing’, stiekem meekijken over de schouder, de pincode van het slachtoffer te ontfutselen”, aldus Migom. “Daarna wrong hij zichzelf tot aan de terminal om het slachtoffer af te leiden en zijn bankkaart te stelen. Eenmaal het slachtoffer besefte dat zijn kaart verdwenen was, probeerde de verdachte hem of haar te overtuigen om nogmaals de pincode in te voeren in de hoop hun kaart terug te krijgen.”

De fraudeurs gebruikten de gestolen bankkaarten om geld af te halen of aankopen te doen. Op die manier maakten ze zo’n 19.000 euro buit. Vorige week werden de drie verdachten gearresteerd. De speurders namen bij de hoofdverdachte 7.120 euro, diverse gsm-toestellen, kledij en twee voertuigen in beslag.

Het onderzoek wordt onder leiding van de onderzoeksrechter verdergezet. De Antwerpse politie raadt iedereen aan die zelf slachtoffer werd van bankkaartfraude om onmiddellijk Card Stop te bellen op het nummer 078/170.170 en aangifte te doen in een politiekantoor.