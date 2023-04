Vulkaan spuwt enorme aswolk en laat Russische dorpen achter in het donker: “Dag werd plots nacht”

Op het Russische schiereiland Kamtsjatka, in het Russische Verre Oosten, is de Sjiveloetsj-vulkaan opnieuw actief. Hij spuwt een tien kilometer hoge aswolk de lucht in die enkele Russische dorpen in duisternis hult. “Dag werd plots nacht”, klinkt het bij bewoners. “Je ziet geen hand voor ogen.” De uitbarsting kan ook gevolgen hebben voor het luchtverkeer, aldus vulkanologen.

Volgens Russische geologen was er in de nacht van maandag op dinsdag een “sterke explosieve uitbarsting” gaande. Daarbij werd as tot tien kilometer hoog gespuwd. “Voortdurende activiteit kan het internationale luchtverkeer verstoren”, aldus het Kamtsjatka Volcanic Eruption Response Team (KVERT). Er geldt een code rood voor het luchtverkeer, het hoogste niveau.

Een grote aswolk trekt 340 kilometer naar het noordnoordwesten en 240 kilometer naar het westzuidwesten van de vulkaan, aldus de geologen. Volgens KVERT kunnen de asexplosies elk moment tot 15 kilometer hoog reiken.

De Sjiveloetsj is een 3.300 meter hoge stratovulkaan, die de noordelijkste en meest actieve vulkaan is op Kamtsjatka. Op het schiereiland bevinden zich zo’n 160 vulkanen, maar slechts een twintigtal daarvan is actief. De vulkanen van Kamtsjatka staan op de werelderfgoedlijst van Unesco. (pjv)