Spanjaarden gebruikten 3.000 jaar geleden al drugs, blijkt uit nieuwe studie

Op een begraafplaats in het Spaanse Menorca hebben onderzoekers menselijk haar ontdekt waarop restanten van drugs werden gevonden. Dat blijkt uit een nieuwe studie die gepubliceerd werd in het wetenschappelijk tijdschrift Scientific Reports.

Het haar werd gevonden in de Es Càrritx-grot, waar zo’n 200 menselijke graven liggen. De grot zou gedurende 600 jaar gebruikt zijn als begraafplaats, tot zo’n 800 voor Christus. De haren zouden daardoor zo’n 3.000 jaar oud zijn.

Op de haren vonden de onderzoekers drie psychoactieve stoffen. Atropine en scopolamine veroorzaken hallucinaties en efedrine verhoogt de alertheid. Het is mogelijk dat de stoffen gebruikt werden tijdens rituelen in de grot. De onderzoekers geloven dat er mogelijk sjamanen betrokken waren “die in staat waren de neveneffecten van de plantaardige drugs te controleren.”

“Reeds in het Paleolithicum kwam de mens in aanraking met de niet-voedzame eigenschappen van bepaalde planten”, valt in de studie te lezen. “Interessant is dat de psychoactieve stoffen die in deze studie zijn ontdekt, niet geschikt zijn voor het verlichten van de pijn die gepaard gaat met ernstige paleopathologische aandoeningen waarvan sprake is bij de in de grot begraven bevolking, zoals tandabcessen, ernstige tandbederf en artritis en artrose.”

Eerder bewijs van prehistorisch druggebruik in Europa was gebaseerd op indirect bewijs, zoals afbeeldingen.

