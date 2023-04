Bijna 50 miljoen voor amper 48 minuten voetballen: hoe zwalpend Leeds United migraine krijgt van “grootste miskoop ooit”

Bij Leeds United zitten ze met de handen in het haar. De Engelse club moet alle zeilen bijzetten om niet uit de Premier League te zakken én moet nu ook nog eens bijna 30 miljoen euro ophoesten voor een speler die het al lang niet meer in dienst heeft.

Wie eens op Elland Road passeert, brengt best niet de naam Jean-Kévin Augustin (25) ter sprake. De Fransman werd opgeleid bij PSG en leek een mooie carrière te gaan uitbouwen toen hij op z’n 20ste voor 16 miljoen euro verkaste naar RB Leipzig. Z’n eerste seizoen in Duitsland was dik in orde met twaalf doelpunten en zes assists in alle competities, maar vanaf dan ging het bergaf.

Augustin kwam in de volgende seizoenen aan drie, één, nul en nul competitiegoals voor respectievelijk Leipzig, AS Monaco, Leeds en Nantes. De spits had zich nochtans veel voorgesteld van zijn verhuis naar Engeland, net als Leeds. Dat huurde Augustin van Leipzig met een aankoopoptie van 21 miljoen euro. Maar na amper drie optredens voor de Engelse club werd Augustin teruggestuurd naar Leipzig… En toen begon de miserie voor The Whites.

Leipzig trok namelijk naar de rechter. De Duitsers argumenteerden dat de aankoopoptie verplicht werd als Leeds promoveerde naar de Premier League, wat ook gebeurde in 2020 met Augustin in de kern van januari tot juni. Na twee jaar procederen besliste het Tribunal Arbitral du Sport (TAS) – na ook beroep van Leeds – eind vorig jaar dat Leipzig gelijk had. Leeds moest na wat extra onderhandelingen 18 miljoen euro dokken voor Augustin.

Augustin kwam slechts drie keer in actie voor Leeds United. — © CameraSport via Getty Images

Nieuwe rechtszaak

Die laatste speelde intussen al lang niet meer voor de Engelse club. Augustin verkaste in de zomer van 2020 transfervrij naar Nantes – waarmee hij verrassend zijn vierde Franse beker won, naast onder meer een Franse titel en het EK bij de U19 – en speelt sinds dit seizoen voor het Zwitserse FC Basel. Daar zit hij dit seizoen aan vier goals in achttien optredens, maar nog steeds achtervolgt hij Leeds United. Augustin spande namelijk ook een rechtszaak aan, omdat hij een lucratief contract (vijf jaar aan ruim 100.000 euro per week) aan zich voorbij zag gaan na de hele affaire rond zijn aankoopoptie.

Dinsdag kreeg de 25-jarige spits gelijk en dus moet Leeds liefst 28 miljoen euro betalen aan de man die voorzitter Andrea Radrizzani op Twitter nog niet zolang geleden de “grootste miskoop” uit de clubgeschiedenis noemde. Als het beroep van The Whites opnieuw onsuccesvol blijkt, zal Augustin de club dan ook al 46 miljoen euro gekost hebben voor 48 minuten en drie optredens.

Leeds United leed afgelopen weekend een pijnlijke 1-5-nederlaag tegen Crystal Palace en bengelt met 29 punten net boven de degradatiezone in de Premier League.